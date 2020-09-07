Победительница шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова напомнила о себе ярким летним снимком

Как передает Politeka.net, свежее фото появилось в Инстаграм красотки. Ульянова красовалась в купальнике и накидке. На фото животик красотки получился округлившимся, в результате чего ее стали подозревать в беременности.

«Ты беременна??», «Как будто беременная», «Она просто хорошо покушала», «значит купальник полнит», «вот, все завтра, главные новости страны))) Даша беременная. Вот так и слухи рождается», - пишут пользователи сети.

Под постом Ульянова отметила, что 2020 год стал для нее настоящим сюрпризом, поэтому она хочет подвести итоги прямо сейчас. По словам Ульяновой, самое яркое событие за последний год – это съемки и победа в «Холостяке».

«До сих пор не верю, что это произошло именно со мной. Телевизионная сказка предыдущих сезонов стала в этом году реальностью для меня», - отметила красотка.

Она рассказала, что живет новой интересной и бурлящей жизнью. Своими достижениями она считает марафон для женщин, путешествия по Украине, а также присутствие на «Танцах со звездами», участие в которых она мечтает принять.

«А ещё впереди одно важное событие, которое я очень ждала. Мечтайте, всё в ваших руках», - заинтриговала Ульянова.

Поклонники оставили Даше множество комплиментов.

«Подходит тебе такой образ 100%», «Красивая наша Дашуля!», «Большая молодец», «Даша, я подумала что это Анджелина Джоли, на этой фотографии очень похожа и красива», - пишут люди.

Напомним, что Даша из "Холостяка" козырнула своей гордостью прямо в машине: "Красотуля".

А еще Politeka писала, что Даша Ульянова из "Холостяка" померилась длинной ножек со знойной красоткой: одна краше другой.

Также Politeka сообщала, что Ульянова задрала ногу в прозрачном боди на краю крыши: "Рисковая малышка".