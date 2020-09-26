Переможець українського кулінарного шоу "Майстер Шеф" Євген Клопотенко поділився з шанувальниками рецептом ідеальної рибної юшки

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Відчуваю, що сьогодні ви на*рен відпишетеся від мене. Тому що той па*люка Євген Клопотенко мало того, що постить їжу перед сном, так ще й кидає в цей пізній час рецепт смачної юшки. Трушної такої. Начебто ви своїми ручками наловили рибки, а тепер сидите і варіть з неї супчик прямо на вогні. Запах лоскоче ніздрі, язик потопає в слині так, ніби ви його так і не навчили плавати, голова паморочиться. Тому що там риба, пахучі корінці, томати, вершкове масло і трохи коньячка. І все воно разом якесь таке класне, насичене, солодкувате, кислувате, пряне, що просто здохнути можна від тих сильних емоцій. Ну капець. Рецепт знайдете за посиланням у профілі", - йдеться у повідомленні.

Юшка: покроковий рецепт

Порції: 6-8

Час підготовки: 20 хвилин

Час приготування: 1 година

Як приготувати юшку

500-700 г білої риби, наприклад сазан

2-3 моркви

¼ Кореня селери (100-150 г)

1 цибуля

1 корінь петрушки

1 пучок стебел петрушки

2-3 картоплини

3,5 л води

1 зубчик часнику

5 лаврових листів

50 г вершкового масла

50 мл коньяку

3-4 томати

10-12 горошин запашного перцю

1 ч. л. зерен коріандру

сіль і перець за смаком

Як варити юшку з риби

Приготуйте овочевий бульйон. Для цього на сухій сковороді обсмажте одну велику моркву, ¼ кореня селери і корінь петрушки, нарізані довільними шматками, і половинки ріпчастої цибулини до рум'яної скоринки.

Перекладіть овочі в каструлю і залийте водою. Варіть на середньому вогні 30 хвилин. Додайте до бульйону 5-6 лаврових листів і 10-12 горошин запашного перцю.

Картопля (2-3 шт.) наріжте середнім кубиком, 1-2 залишилася моркви - півкільцями. Покладіть все в овочевий бульйон.

Готуємо заправку для юшки

Томати (3-4 шт.) натріть на крупній тертці, щоб отримати томатне пюре без шкіри. Тушкуйте на сковороді, де підрум'янювалися овочі для бульйону, з додаванням 50 г вершкового масла протягом 10-15 хвилин. Рідина упариться і вийде густе томатне пюре.

Влийте на сковороду 50 мл коньяку і почекайте, поки випарується алкоголь. Якщо вмієте, то при бажанні можна підпалити коньяк на сковороді. Дочекайтеся, поки вогонь перегорить, і акуратно перекладіть томатне пюре в бульйон.

Відріжте від пучка петрушки стебла. Листя поки відкладіть, а стебла петрушки перев'яжіть кулінарною ниткою і додайте до бульйону.

Туди ж відправте великі шматки риби (500-700 г) і 1 ч.л. зерен коріандру. Продовжуйте варити ще 20 хвилин, посоліть за смаком.

З готової рибної юшки дістаньте половинки цибулі й корінь селери, бо вони будуть продовжувати віддавати свої смаки, якщо їх залишити в каструлі. Рибу також можна дістати й викласти на окрему тарілку, звідки зручніше її брати, уникнувши попадання кісток.

Готову юшку приправте свіжомеленим перцем, додайте зелень петрушки і невелику кількість тертого часнику за бажанням.

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