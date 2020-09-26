Переможець українського кулінарного шоу "Майстер Шеф" Євген Клопотенко поділився з шанувальниками рецептом ідеальної рибної юшки
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Відчуваю, що сьогодні ви на*рен відпишетеся від мене. Тому що той па*люка Євген Клопотенко мало того, що постить їжу перед сном, так ще й кидає в цей пізній час рецепт смачної юшки. Трушної такої. Начебто ви своїми ручками наловили рибки, а тепер сидите і варіть з неї супчик прямо на вогні. Запах лоскоче ніздрі, язик потопає в слині так, ніби ви його так і не навчили плавати, голова паморочиться. Тому що там риба, пахучі корінці, томати, вершкове масло і трохи коньячка. І все воно разом якесь таке класне, насичене, солодкувате, кислувате, пряне, що просто здохнути можна від тих сильних емоцій. Ну капець. Рецепт знайдете за посиланням у профілі", - йдеться у повідомленні.
Юшка: покроковий рецепт
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- Порції: 6-8
- Час підготовки: 20 хвилин
- Час приготування: 1 година
Як приготувати юшку
- 500-700 г білої риби, наприклад сазан
- 2-3 моркви
- ¼ Кореня селери (100-150 г)
- 1 цибуля
- 1 корінь петрушки
- 1 пучок стебел петрушки
- 2-3 картоплини
- 3,5 л води
- 1 зубчик часнику
- 5 лаврових листів
- 50 г вершкового масла
- 50 мл коньяку
- 3-4 томати
- 10-12 горошин запашного перцю
- 1 ч. л. зерен коріандру
- сіль і перець за смаком
Як варити юшку з риби
Приготуйте овочевий бульйон. Для цього на сухій сковороді обсмажте одну велику моркву, ¼ кореня селери і корінь петрушки, нарізані довільними шматками, і половинки ріпчастої цибулини до рум'яної скоринки.
Перекладіть овочі в каструлю і залийте водою. Варіть на середньому вогні 30 хвилин. Додайте до бульйону 5-6 лаврових листів і 10-12 горошин запашного перцю.
Картопля (2-3 шт.) наріжте середнім кубиком, 1-2 залишилася моркви - півкільцями. Покладіть все в овочевий бульйон.
Готуємо заправку для юшки
Томати (3-4 шт.) натріть на крупній тертці, щоб отримати томатне пюре без шкіри. Тушкуйте на сковороді, де підрум'янювалися овочі для бульйону, з додаванням 50 г вершкового масла протягом 10-15 хвилин. Рідина упариться і вийде густе томатне пюре.
Влийте на сковороду 50 мл коньяку і почекайте, поки випарується алкоголь. Якщо вмієте, то при бажанні можна підпалити коньяк на сковороді. Дочекайтеся, поки вогонь перегорить, і акуратно перекладіть томатне пюре в бульйон.
Відріжте від пучка петрушки стебла. Листя поки відкладіть, а стебла петрушки перев'яжіть кулінарною ниткою і додайте до бульйону.
Туди ж відправте великі шматки риби (500-700 г) і 1 ч.л. зерен коріандру. Продовжуйте варити ще 20 хвилин, посоліть за смаком.
З готової рибної юшки дістаньте половинки цибулі й корінь селери, бо вони будуть продовжувати віддавати свої смаки, якщо їх залишити в каструлі. Рибу також можна дістати й викласти на окрему тарілку, звідки зручніше її брати, уникнувши попадання кісток.
Готову юшку приправте свіжомеленим перцем, додайте зелень петрушки і невелику кількість тертого часнику за бажанням.
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