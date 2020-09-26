Победитель украинского кулинарного шоу «Мастер Шеф» Евгений Клопотенко поделился с поклонниками рецептом идеальной рыбной юшки

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Чувствую, что сегодня вы на*рен отпишетесь от меня. Потому что тот па*люка Евгений Клопотенко мало того, что постит еду перед сном, так еще и бросает в это позднее время рецепт вкусной похлебки. Трушной такой. Вроде бы вы своими ручками наловили рыбки, а теперь сидите и варите из нее супчик прямо на огне. Запах щекочет ноздри, язык утопает в слюне так, будто вы его так и не научили плавать, голова кружится. Потому что там рыба, пахучие корешки, томаты, сливочное масло и немного коньячка. И все оно вместе какое-то такое классное, насыщенное, сладковатое, кисловатое, пряное, что просто сдохнуть можно от тех сильных эмоций. Ну капец. Рецепт найдете по ссылке в профиле», - говорится в сообщении.

Юшка: пошаговый рецепт

Порции: 6-8

Время подготовки: 20 минут

Время приготовления: 1 час

Как приготовить уху

500-700 г белой рыбы, например сазан

2-3 моркови

¼ Корня сельдерея (100-150 г)

1 лук

1 корень петрушки

1 пучок стеблей петрушки

2-3 картофелины

3,5 л воды

1 зубчик чеснока

5 лавровых листов

50 г сливочного масла

50 мл коньяка

3-4 томата

10-12 горошин душистого перца

1 ч. л. зерен кориандра

соль и перец по вкусу

Как варить уху из рыбы

Стоит приготовить овощной бульон: на сухой сковороде обжарьте крупную морковь, четверть корня сельдерея и петрушки. Перед этим нарежьте их произвольными кусками. Дальше добавьте половинку репчатой луковицы, доводя это все до румяной корочки.

Все это переложите в кастрюлю и залейте водой. Поставьте на средний огонь и варите полчаса, после чего добавьте пять-шесть лавровых листов и 10-12 горошин душистого перца.

В это время нарежьте две-три картофелины средним кубиком, а оставшиеся моркови полукольцами. Все это положите в овощной бульон.

Готовим заправку для ухи

Томаты (3-4 шт.) натрите на крупной терке, чтобы получить томатное пюре без кожи. Тушите на сковороде, где подрумянивались овощи для бульона, с добавлением 50 г сливочного масла в течение 10-15 минут. Жидкость упарится и получится густое томатное пюре.

Влейте на сковороду 50 мл коньяка и подождите, пока испарится алкоголь. Если умеете, то при желании можно поджечь коньяк на сковороде. Дождитесь, пока огонь перегорит, и аккуратно переложите томатное пюре в бульон.

Отрежьте от пучка петрушки стебли. Листья пока отложите, а стебли петрушки перевяжите кулинарной нитью и добавьте к бульону.

Туда же отправьте крупные куски рыбы (500-700 г) и 1 ч. л. зерен кориандра. Продолжайте варить еще 20 минут, посолите по вкусу.

Из готовой рыбной ухи достаньте половинки лука и корень сельдерея, ибо они будут продолжать отдавать свои вкусы, если их оставить в кастрюле. Рыбу также можно достать и выложить на отдельную тарелку, откуда удобнее ее брать, избежав попадания костей.

Готовую уху приправьте свежемолотым перцем, добавьте зелень петрушки и небольшое количество тертого чеснока по желанию.