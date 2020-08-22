Все очень просто...

Победитель украинского кулинарного шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить вкусные пельмени

Шеф-повар раскрыл главный секрет фарша, признавшись - более вкусных пельменей он еще не пробовал. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Рецепт на четыре-шесть порций. Для теста нужно:

500 гр муки;

220-250 мл горячей воды;

3 ст. л. подсолнечного масла;

0,5 ч. л. соли

Начинка:

500 гр постной свинины (мякоти);

2-3 зубчика чеснока;

0,5 репчатого лука;

50 мл ледяной воды.

Заправка:

2-3 ст. л. уксуса;

100 гр сливочного масла;

150 г сметаны;

соль, перец.

Фарш для пельменей: нарезать мясо, очистить лук и чеснок, пропустить все через мясорубку. Поперчить и посолить.

Тесто: в миске смешать муку, горячую воду, подсолнечное масло, соль. Замешать насадкой крюк на средней скорости, спустя пять минут тесто готово. Можно замесить вручную.

Сформулировать из теста шар, накрыть полотенцем и оставить минут на 20.

Раскатать тесто для пельменей в тонкий пласт, вырезать заготовки стаканом желаемого диаметра (удобен диаметр 4-5 см).

В фарш добавить 50 мл ледяной воды для сочности, тщательно его вымесить и отбить, чтобы фарш изменил свою структуру и держался комом.

На готовые кружочки из теста выложить по пол чайной ложки фарша и сформулировать пельмень.

Сформированные пельмени варить в течение 3-5 минут в соленой воде. Вытащить после того, как они всплывут на поверхность

Оставшиеся пельмени можно заморозить.

Подавать блюдо горячими со сливочным маслом, свежемолотым черным перцем и 2-3 ст. л. уксуса.

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