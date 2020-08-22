Победитель украинского кулинарного шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить вкусные пельмени
Шеф-повар раскрыл главный секрет фарша, признавшись - более вкусных пельменей он еще не пробовал. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Рецепт на четыре-шесть порций. Для теста нужно:
- 500 гр муки;
- 220-250 мл горячей воды;
- 3 ст. л. подсолнечного масла;
- 0,5 ч. л. соли
Начинка:
- 500 гр постной свинины (мякоти);
- 2-3 зубчика чеснока;
- 0,5 репчатого лука;
- 50 мл ледяной воды.
Заправка:
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- 2-3 ст. л. уксуса;
- 100 гр сливочного масла;
- 150 г сметаны;
- соль, перец.
Фарш для пельменей: нарезать мясо, очистить лук и чеснок, пропустить все через мясорубку. Поперчить и посолить.
Тесто: в миске смешать муку, горячую воду, подсолнечное масло, соль. Замешать насадкой крюк на средней скорости, спустя пять минут тесто готово. Можно замесить вручную.
Сформулировать из теста шар, накрыть полотенцем и оставить минут на 20.
Раскатать тесто для пельменей в тонкий пласт, вырезать заготовки стаканом желаемого диаметра (удобен диаметр 4-5 см).
В фарш добавить 50 мл ледяной воды для сочности, тщательно его вымесить и отбить, чтобы фарш изменил свою структуру и держался комом.
На готовые кружочки из теста выложить по пол чайной ложки фарша и сформулировать пельмень.
Сформированные пельмени варить в течение 3-5 минут в соленой воде. Вытащить после того, как они всплывут на поверхность
Оставшиеся пельмени можно заморозить.
Подавать блюдо горячими со сливочным маслом, свежемолотым черным перцем и 2-3 ст. л. уксуса.
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