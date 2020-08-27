Победитель украинского кулинарного шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко порадовал любителей остренького новым рецептом 

Домашняя варена аджика зимой послужит отличным соусом к блюдам, передает Politeka.net. Можно добавить острую приправу к пасте, основным мясным блюдам или в суп и рагу, и даже есть со свежим хлебом.

"В общем, это невероятно вкусно и очень просто!", - пообещал шеф-повар. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы) 

Рецепт аджики на 1,5 литров: 

  • 1,25 кг томатов;
  • 2 шт. репчатого лука;
  • 3 шт. моркови;
  • 1,5 шт. болгарского перца;
  • 2 шт. кислых яблока;
  • 3-4 шт. перца чили;
  • 2 головки чеснока;
  • 0,5 стакана подсолнечного масла;
  • 0,5 стакана уксуса 9%;
  • 100 гр сахара;
  • 1,5 ст. л. соли. 

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Томаты, лук, морковь, болгарский перец, яблоки, перец чили, чеснок - все это вымыть и очистить. Далее нарезать кусочками, а затем все, кроме чеснока, - пропустить через мясорубку на мелкой насадке в кастрюлю, в которой предстоит варить аджику.

Потом добавить к измельченным овощам соль, подсолнечное масло, сахар и уксус.

Варим острую аджику на небольшом огне в течение примерно часа.

За 10 минут до готовности добавить чеснок из  чеснокодавилки. 

Разложить аджику в стерилизованные банки и закрыть крышками. Хранить в ​​прохладном месте.

"Очень крутой рецепт "Аджика" он мне очень 👍 обязательно приготовлю", "Я больше люблю аджику, но совсем не острую. спасибо)", "Такая аджика очень вкусная на пицце !!!! Пицца с аджикой ароматная и сочная !!!! 😉🌼 Рецепт клевый !!!", "Попробую приготовить)", - написали пользователи сети под видео на Ютубе. 

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