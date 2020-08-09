Победитель украинского кулинарного шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко поделился оригинальным рецептом жареных бананов

Как передает Politeka.net, свежий рецепт он опубликовал у себя в Ютуб.

«Вам или сильно понравится, или вообще нет. Но в любом случае, это вкусовой опыт, который должен получить каждый. Как поедите, то посидите, подумайте над своей жизнью и эмоциями», - подписал рецепт Клопотенко.

Для приготовления вам понадобится:

2 банана,

2 головки красного лука,

50-80 гр сливочного масла,

половина ч. л. карри,

1 лимон (сок).

Бананы нужно помыть и нарезать колечками, не снимая с них кожуру. Лук нужно нарезать тонкими полукольцами. В сотейнике растопите 50-80 грамм сливочного масла, после чего отправьте бананы и лук томиться на огне около 10 мин. Добавьте в блюдо половину чайной ложки карри и тушите еще 5 минут. Можно посолить блюдо по вкусу и спрыснуть его соком лимона.

Стоит отметить, что поклонники Клопотенко остались в восторге от рецепта. В комментариях в Инстаграм ему оставили массу отзывов.

«С такими ценами на картофель это выход», «Именно этим блюдом (только без карри) 6 лет назад мой муж покорил мое сердце», «Не перестаешь удивлять», «Идеальный похмельный завтрак», «Это блюдо это бомба-ракета, очень зашло. Угощала бабушку, ей тоже понравилось», - пишут люди.

Напомним, что Клопотенко поделился рецептом вкуснейшего жульена: "Отправьте в духовку на...".

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