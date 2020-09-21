Победитель украинского кулинарного шоу «Мастер Шеф» Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить сочные чебуреки в домашних условиях
Пост об этом он опубликовал у себя в Instagram, передает Politeka.
«Чебуреки - это жареное счастье. Хрустит, сок течет, голова кружится. Бабочки во рту только при одной мысли об этом безумии. Не знаю, как вы, но я хочу съесть их здесь и сейчас. Не могу себя сдерживать», - говорится в сообщении.
Чебуреки с мясом: пошаговый рецепт
«Поменялись женами»: муж Дорофеевой Дантес превзошел Тарзана, сделав чистосердечное «признание»
Размалеванная Ирина Билык ошарашила видом в постели, прикрывшись розами: "100 и 1 пластическая операция"
Дженнифер Лопес "задала жару" в крошечном бикини на пляже: "Это вообще возможно в 51?"
Самая мощная магнитная буря готовит удар по украинцам, одним днем не обойдется: названы даты
Порции: 8-12 шт.
Время подготовки: 40 минут
Время приготовления: 15 минут
Тесто для чебуреков:
- 600 грамм муки
- 250 мл воды (50 градусов)
- 1 ч. л. соли
- 1 ч. л. сахара
- 1 ч. л. уксуса
- 1 ст. л. масла
Начинка для чебуреков:
- 800 грамм говяжьего фарша
- 1 большой лук
- 2 зубчика чеснока
- 1 ст. л. зиры
- 200 мл воды
- Соль / перец
- Масло для жарки
Как приготовить домашние чебуреки
Замесите тесто для чебуреков. К муке добавьте чайную ложку соли, сахара и уксуса, а также одну столовую ложку масла и 250 мл теплой воды. Все это замесите и оберните пищевой пленкой, после чего отправьте в холодильник на полчаса.
В это время приготовьте начинку: лук мелко порежьте и добавьте к фаршу, вместе с двумя зубчиками чеснока (пропустить через чеснокодавку). Доведите до вкуса солью и перцем, после чего добавьте столовую ложку зиры. После этого разведите фарш в 200 мл очень холодной водй и вымешайте его.
Как сделать чебуреки
Разделите тесто на 8-12 шариков и раскатайте их в тонкий пласт. На одну половину выложите начинку и накройте второй половиной, закрепив с краев зубчиками вилки.
На хорошо разогретой сковороде с большим количеством масла поджарьте чебуреки с обеих сторон до румяной корочки.
Напомним, что победитель "Мастер Шеф" Клопотенко поделился простым рецептом острой аджики: "Невероятно вкусно"
Как сообщала Politeka, победитель "Мастер Шеф" Клопотенко поделился рецептом простых и вкусных пельменей: "Главный секрет..."
Также Politeka писала, что победитель "Мастер Шеф" Клопотенко рассказал, как правильно жарить бананы: «Это бомба»