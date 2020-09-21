Победитель украинского кулинарного шоу «Мастер Шеф» Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить сочные чебуреки в домашних условиях

Пост об этом он опубликовал у себя в Instagram, передает Politeka.

«Чебуреки - это жареное счастье. Хрустит, сок течет, голова кружится. Бабочки во рту только при одной мысли об этом безумии. Не знаю, как вы, но я хочу съесть их здесь и сейчас. Не могу себя сдерживать», - говорится в сообщении.

Чебуреки

Чебуреки с мясом: пошаговый рецепт

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Порции: 8-12 шт.

Время подготовки: 40 минут

Время приготовления: 15 минут

Тесто для чебуреков:

  • 600 грамм муки
  • 250 мл воды (50 градусов)
  • 1 ч. л. соли
  • 1 ч. л. сахара
  • 1 ч. л. уксуса
  • 1 ст. л. масла

Начинка для чебуреков:

  • 800 грамм говяжьего фарша
  • 1 большой лук
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 ст. л. зиры
  • 200 мл воды
  • Соль / перец
  • Масло для жарки

Как приготовить домашние чебуреки

Замесите тесто для чебуреков. К муке добавьте чайную ложку соли, сахара и уксуса, а также одну столовую ложку масла и 250 мл теплой воды. Все это замесите и оберните пищевой пленкой, после чего отправьте в холодильник на полчаса.

В это время приготовьте начинку: лук мелко порежьте и добавьте к фаршу, вместе с двумя зубчиками чеснока (пропустить через чеснокодавку). Доведите до вкуса солью и перцем, после чего добавьте столовую ложку зиры. После этого разведите фарш в 200 мл очень холодной водй и вымешайте его.

Как сделать чебуреки

Разделите тесто на 8-12 шариков и раскатайте их в тонкий пласт. На одну половину выложите начинку и накройте второй половиной, закрепив с краев зубчиками вилки.

На хорошо разогретой сковороде с большим количеством масла поджарьте чебуреки с обеих сторон до румяной корочки.

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