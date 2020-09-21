Победитель украинского кулинарного шоу «Мастер Шеф» Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить сочные чебуреки в домашних условиях

Пост об этом он опубликовал у себя в Instagram, передает Politeka.

«Чебуреки - это жареное счастье. Хрустит, сок течет, голова кружится. Бабочки во рту только при одной мысли об этом безумии. Не знаю, как вы, но я хочу съесть их здесь и сейчас. Не могу себя сдерживать», - говорится в сообщении.

Чебуреки с мясом: пошаговый рецепт

Порции: 8-12 шт.

Время подготовки: 40 минут

Время приготовления: 15 минут

Тесто для чебуреков:

600 грамм муки

250 мл воды (50 градусов)

1 ч. л. соли

1 ч. л. сахара

1 ч. л. уксуса

1 ст. л. масла

Начинка для чебуреков:

800 грамм говяжьего фарша

1 большой лук

2 зубчика чеснока

1 ст. л. зиры

200 мл воды

Соль / перец

Масло для жарки

Как приготовить домашние чебуреки

Замесите тесто для чебуреков. К муке добавьте чайную ложку соли, сахара и уксуса, а также одну столовую ложку масла и 250 мл теплой воды. Все это замесите и оберните пищевой пленкой, после чего отправьте в холодильник на полчаса.

В это время приготовьте начинку: лук мелко порежьте и добавьте к фаршу, вместе с двумя зубчиками чеснока (пропустить через чеснокодавку). Доведите до вкуса солью и перцем, после чего добавьте столовую ложку зиры. После этого разведите фарш в 200 мл очень холодной водй и вымешайте его.

Как сделать чебуреки

Разделите тесто на 8-12 шариков и раскатайте их в тонкий пласт. На одну половину выложите начинку и накройте второй половиной, закрепив с краев зубчиками вилки.

На хорошо разогретой сковороде с большим количеством масла поджарьте чебуреки с обеих сторон до румяной корочки.

Напомним, что победитель "Мастер Шеф" Клопотенко поделился простым рецептом острой аджики: "Невероятно вкусно"

Как сообщала Politeka, победитель "Мастер Шеф" Клопотенко поделился рецептом простых и вкусных пельменей: "Главный секрет..."

Также Politeka писала, что победитель "Мастер Шеф" Клопотенко рассказал, как правильно жарить бананы: «Это бомба»