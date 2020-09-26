Українська співачка Тіна Кароль вразила красою, перевершивши легендарну модель Джіджі Хадід
Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку знаменитості в Instagram.
"Модна битва Тіни Кароль і Джіджі Хадід 🌟 🔥 💥 обидві одягнули сукню від легендарного будинку моди", - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на знімку порівнюють Кароль і Хадід. Обидві красуні позують в однаковій сукні, ефектно задерши руки до верху. Знімок викликав справжній фурор серед її шанувальників.
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"Яка Хадід? Звичайно ж Тіна», «у Хадід без шансів», «тут без варіантів, звичайно ж Тіна», «на Джіджі приголомшливо сидить, але форми Тіни мене зводять з розуму, виглядає сексуально, підкреслює всі її достоїнства", " Джіджі прости але це плаття тобі не підходить😂 😂. Тіна можете брати участь у Тижні моди", - пишуть вони.
До цього ми розповідали, що Тіна Кароль поділилася вражаючими кадрами зі зйомок свого нового кліпу
Не так давно популярна українська співачка випустила кліп на пісню «знайти своїх». Тепер же Кароль вирішила показати шанувальникам, як проходили його зйомки і що залишилося за кадром. Зірка поділилася відповідним відео в своєму Instagram.
Нагадавши, Кароль запаморочила голову топом своїх найсміливіших образів:"левиця, ангелок і навіть рок-Діва".
Як повідомляла Politeka, пустотлива Тіна Кароль звела з розуму короткою стрижкою і розпусними танцями, кадри: «є фантазія».
Також Politeka писала, що розповніла Тіна Кароль в сукні-ночнушке показала свої недоліки:"старенька".