Тина Кароль поделилась впечатляющими кадрами со съемок своего нового клипа

Не так давно популярная украинская певица выпустила клип на песню «Найти своих». Теперь же Кароль решила показать поклонникам, как проходили его съемки и что осталось за кадром. Звезда поделилась соответствующим видео в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

На опубликованных певицей кадрах можно увидеть, как проходил съемочный процесс. Сама Кароль в воздушных платьях и соблазнительных костюмах позирует на фоне разных локаций, среди которых оказались река с подвешенной к мосту машиной, комната гостиницы, где Тина напала с топором на мужчину, салон автомобиля и не только.

«Тонули, падали, взрывались, горели, летали…да чего только не делали. То есть, на самом деле…воевали, рубили топором, защищали и калечили виновных», - перечислил режиссер все, что происходило на съемочной площадке.

Поклонники Кароль активно обсуждают новое видео.

«Обалденно! Самая лучшая», «Такая трудоёмкая и колоссальная работа, гениально просто, я в восхищении», «Вау! Работа гениальная! Спасибо огромное за ту мудрость и глубину песен», «Восторг», «Словами не описать как это невероятно», «Это просто шедевр», «Самая красивая самый крутой голос», «Столько работы вложено в это, низкий поклон», - пишут люди.

Напомним, Кароль вскружила голову топом своих самых смелых образов: "Львица, ангелок и даже рок-дива".

Как сообщала Politeka, озорная Тина Кароль свела с ума короткой стрижкой и развратными танцами, кадры: «Есть фантазия».

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