34-річна супермодель російського походження Ірина Шейк запаморочила голову ефектним виходом в розкішному вбранні

Як передає Politeka.net, красуня поділилася свіжим відео у своєму мікроблозі в Instagram, в якому постала під час показу мод італійської компанії Версаче. Судячи з кадрів, темою заходу став океан і його жителі (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Шейк вийшла на подіум в блакитному довгому платті з візерунком у вигляді морських зірок, пікантним розрізом до стегна та мегавідвертим декольте, що було усипане блискітками. Наряд якнайкраще підкреслив її чудову фігуру.

"🐟 #Versacepolis SS21 🔱 Дякую @donatella_versace", - подякувала Ірина модельному дому за участь у показі.

Користувачі кинулися із захопленням коментувати побачене:

"Неможливо відірвати очей.... це дуже гарний вихід.... ❤️🌹"

"Сукню купити можна, де б взяти таку фігуру🙄"

"Хороша наша Ірка 😍 😍 😍 "

"Ірина, ви богиня! 🔥"

"Ви найкрасивіша жінка на планетах!!!"

"Старієш Іра 😔" - "всім би так старіти 🙃)"

"На це можна дивитися нескінченно 🔥"

"Ну як можна бути такою красивою!! Як??🔥🔥🔥🔥😍"

"Старіє наша Іра, краще червоно-чорні кольори"

Раніше ми повідомляли, Шейк вразила кадром, зробленим під водою. Супермодель витончено виринула, посвітивши пружним бюстом, обмеженим жовтим ліфом від бікіні. Зірка не стала наносити макіяж, показавши обличчя крупним планом. Ірина коротко підписала фото смайликом у вигляді краплі води.

"Ну буває ж така неземна краса"; "Зай, давно лежиш?) пальці вже розбухли?)"; "Я думала про тебе вчора ... цікаво, тому що кожен раз, коли я думаю про когось, він щось публікує💖"; "😘 ви дуже красиві!"; "це має бути незаконно ... Ну давай, чи може хто-небудь бути більш красивим", - відреагували користувачі.

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