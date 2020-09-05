Всемирно известная российская модель Ирина Шейк сверкнула роскошной фигуркой в черном платье на бретельках

Как передает Politeka.net, 34-летняя красотка поделилась архивными кадрами с профессиональной съемки. Девушка была одета в черное платье бельевого стиля. Она сидела на столе, обнажив свои стройные ножки. Кроме этого, Ирина спустила платье, оголив зону декольте, ключицы и плечи. Выглядела модель очень соблазнительно и женственно.

«Вспоминая», - подписала звезда фото.

За день ее фото оценили более 260 тысяч раз. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Как всегда великолепна», «Роскошная», «Нет Кристиано, нет вечеринки», «Богиня», «Ты великолепна», «Ты идеальная Ирина!», «Цвет красивее», «Ирина вы такая красивая», «Кукла», «Лучшая», «Королева», «Воспоминания сердце заставляют биться сильнее», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ирина Шейк украсила обложку итальянского Vogue. Красотка стала одной из 100 женщин, которые появились на интерактивной обложке журнала. Стоит отметить, что модель позировала для журнала практически без макияжа, ее волосы были гладко зачесаны.

Добавим, что недавно Шейк решила кардинально сменить образ, внезапно став блондинкой. Она поделилась свежим фото после парикмахерской. Стоит отметить, что не всем поклонникам новый образ звезды пришелся по вкусу.

Напомним, что соблазнительная Ирина Шейк предстала в образе роковой блондинки и не прогадала: "Нереальная".

Как сообщала Politeka, Ирина Шейк соблазнила идеальной фигурой в микро-шортах: "Завидуйте молча".

Также Politeka писала, что Ирина Шейк в кружевном белье смело продемонстрировала все свои достоинства: "Эталон красоты".