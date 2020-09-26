Турецька модель Гюль Бахарі, яку називають копією американської моделі Кім Кардаш'ян, посвітила розкішними обсягами в сукні з декольте
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Флюїди принцеси Жасмин", - коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на знімку Бахарі позує в сукні з декольте, доповнивши образ красивим макіяжем і зачіскою. Завдяки цьому красуня дійсно виглядала як головна героїня культового мультфільму.
Однак Шанувальники не могли що-небудь відповісти знаменитості, оскільки кадрами Бахарі поділилася у себе в Сторіс.
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До цього ми писали, що модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардаш'ян, розбурхала фото з новим образом
Популярна модель балує фанатами новими кадрами, кожен раз вражаючи при цьому витонченими образами. Оскільки модель любить експериментувати з нарядами, двічі в одних і тих же сукнях вона не з'являється. Бахарі воліє яскраві кольори, тому привернути увагу не складає труднощів.
На одному з таких ефектних фото Гюль показала, як позує в коротенькій сукні кислотно-салатового відтінку. При цьому для більшої пікантності модель ледь помітно зав'язала шнурочки на декольте і навіть приспустила рукава.
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