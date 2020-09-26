Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова осоромилася безглуздою витівкою в "дірявому" вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Ця морська подорож на реактивному катері була екстремальною, але не страшною.😊 Я отримала масу емоцій!» - йдеться в повідомленні.

На опублікованому знімку Волочкова позує в» дірявих " штанях і чорному футболці, демонструючи фігуру на повний зріст. Також шанувальники знайшли знімок, де скандальна балерина в тому ж вбранні й на тлі храму демонструє свою «коронну» розтяжку. При цьому на деяких знімках був зроблений явно не дуже якісний фотошоп.

"Поносилася королевишна наша», «Нитки на дірках зотліли, кнопка стійка, тримається«," на фото зліва і справа у Настусі щось чоловіча поза-Широкораставленные ноги, великий палець руки вставлений в кишеню. Ну нічого жіночого шпалерного в ній немає" « " слухайте, Діви, так це одні і ті ж штанці!!!! Подивіться на кнопку або гудзик на матне. Капець, ось це економна Зінка! Більше дірки зробила і далі", - пишуть користувачі.

Нагадаємо, що Волочкова з розставленими до стелі ногами похвалилася розтяжкою перед дітьми:"своє місце в цирку".

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