Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова осрамилась нелепой выходкой в «дырявом» наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Это морское путешествие на реактивном катере было экстремальным, но не страшным.😊 Я получила массу эмоций!» - говорится в сообщении.

На опубликованном снимке Волочкова позирует в «дырявых» штанах и черном футболке, демонстрируя фигуру во весь рост. Также поклонники нашли снимок, где скандальная балерина в том же наряде и на фоне храма демонстрирует свою «коронную» растяжку. При этом на некоторых снимках был сделан явно не очень качественный фотошоп.

«Поизносилась королевишна наша», «Нитки на дырках истлели, кнопка стойкая, держится», «На фото слева и справа у Настеньки что-то мужская поза - Широкораставленные ноги, большой палец руки вставлен в карман. Ну ничего женского обоятельного в ней нет», «слушайте, девы, так это одни и те же штанцы!!!! Посмотрите на кнопку или пуговицу на матне. Капец, вот это экономная Зинка! Больше дырки сделала и дальше носит», - пишут пользователи.

Напомним, что Волочкова с расставленными к потолку ногами похвасталась растяжкой перед детьми: "Свое место в цирке".

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