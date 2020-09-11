Больше ничего и не умеет

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова засветила лишнее во время посещения бани

Как передает Politeka.net, серия фотографий из любимого места звезды появилась на фан-странице балерины в Инстаграм. Волочкова была полностью голой. Она позировала в разных позах, прикрываясь банным веником. Не обошлось без традиционного шпагата артистки.

Кроме этого, Волочкова засветила лишнее, когда сидела в вульгарной позе, прикрыв свою пятую точку руками, а грудь – коленками.

«Попытка измерить баню мерой своего шпагата», - подписали фото авторы канала, намекая на то, что ноги Волочковой в длину оказались такими же, как сама баня.

Под постом красовался лишь один комментарий, который, к слову, оказался весьма точным.

«Давненько не видели, но не соскучились, так как кроме раскарячки ничего не увидим», - отметил мужчина.

Ранее мы писали, что Анастасия Волочкова удивила видом в экстра-мини, демонстрируя свои длинные худющие ноги. Впрочем, балерина нисколько не стесняется выставлять подобные фото. Даже наоборот, гордится своими формами и фигурой.

Так, недавно балерина поделилась фото в красном купальнике.

«Алые паруса», – коротко подписала снимок Волочкова.

Напомним, что Волочкова с расставленными к потолку ногами похвасталась растяжкой перед детьми: "Свое место в цирке".

Также Politeka писала, что разъяренная Волочкова не выдержала нападок и оправдалась за вино после репетиций: «Имею право!».

А еще Politeka сообщала, что разгульная Волочкова с бездонным декольте прижалась к зрелому красавцу: "прямо в кабинете они...".