32-річна російська актриса Христина Асмус приголомшила незвичайною зміною амплуа

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото, на яких постала під час репетиції до вистави.

Дівчина, судячи з кадрів, нібито стала жертвою насильства: зокрема, її колега, який грає роль деспота, запустив свої руки до неї під футболку, а також схопив за горло.

Хоробра Асмус, озброєна пістолетом, в підсумку, дала відсіч.

"Ох, що буде!!!! 💣 🔥 🔥 🔥 Фото з репетиції вистави "Дачники"!!! Прем'єра - завтра і післязавтра, тобто, 27 і 28 вересня!☝ 🌪 Режисер: Євген Марчеллі, чиї вистави завжди подія!! ☄️", - повідомила задоволена своєю роботою актриса.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, згадавши про колишнього чоловіка Христини, коміка Гаріка Харламова - мовляв, якою буде його реакція?

"Куди Гарік дивиться?😁💚"

"Яка інтрига😁"

"Дачники вже не ті"

"Відчуття приємне😂 😂 😂 😂?"

"З такими емоціями перший раз вас бачу. Вам більше йде посмішка!😊🤗"

"Ох, ох.👍👍"

"Бережіть себе, Христина, заради дочки, ви така тендітна, але така сильна)))"

"Гарік з розуму зійде"

"Це щоб Гарік ревнував?"

"Сором"

Раніше ми повідомляли, Христина шокувала шанувальників звісткою з лікарні. Зірка втратила голос і звернулася за кваліфікованою допомогою.

"Лежу зараз під крапельницею 💉 кожен день уколи, сильні антибіотики, адреналін, інгаляції, літрами вливання на зв'язки... 🩺 💊 А голосу немає. Набряки не спадають зовсім, тонус не з'являється і зв'язки в критичному стані 😭 А у нас випуск вистави і навантаження на них дикі 🗣», - поскаржилася актриса.

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