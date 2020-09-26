32-річна російська актриса Христина Асмус приголомшила незвичайною зміною амплуа
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото, на яких постала під час репетиції до вистави.
Дівчина, судячи з кадрів, нібито стала жертвою насильства: зокрема, її колега, який грає роль деспота, запустив свої руки до неї під футболку, а також схопив за горло.
Хоробра Асмус, озброєна пістолетом, в підсумку, дала відсіч.
"Ох, що буде!!!! 💣 🔥 🔥 🔥 Фото з репетиції вистави "Дачники"!!! Прем'єра - завтра і післязавтра, тобто, 27 і 28 вересня!☝ 🌪 Режисер: Євген Марчеллі, чиї вистави завжди подія!! ☄️", - повідомила задоволена своєю роботою актриса.
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Користувачі кинулися обговорювати побачене, згадавши про колишнього чоловіка Христини, коміка Гаріка Харламова - мовляв, якою буде його реакція?
"Куди Гарік дивиться?😁💚"
"Яка інтрига😁"
"Дачники вже не ті"
"Відчуття приємне😂 😂 😂 😂?"
"З такими емоціями перший раз вас бачу. Вам більше йде посмішка!😊🤗"
"Ох, ох.👍👍"
"Бережіть себе, Христина, заради дочки, ви така тендітна, але така сильна)))"
"Гарік з розуму зійде"
"Це щоб Гарік ревнував?"
"Сором"
Раніше ми повідомляли, Христина шокувала шанувальників звісткою з лікарні. Зірка втратила голос і звернулася за кваліфікованою допомогою.
"Лежу зараз під крапельницею 💉 кожен день уколи, сильні антибіотики, адреналін, інгаляції, літрами вливання на зв'язки... 🩺 💊 А голосу немає. Набряки не спадають зовсім, тонус не з'являється і зв'язки в критичному стані 😭 А у нас випуск вистави і навантаження на них дикі 🗣», - поскаржилася актриса.
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