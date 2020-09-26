37-річна співачка Світлана Лобода зворушила публіку милим фото з 9-річною донькою Євангеліною
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала разом з дівчинкою на яхті.
Розслаблені і мама, і малятко сиділи на білому дивані: співачка з легкою посмішкою ніжно обійняла Єву, погладивши рукою по волоссю.
"Мій котик, як завжди, дуже задумливий. Дивуюся - звідки в цій світлій дитячій голові виникають такі дорослі думки...🐵 Євочка багато читає, часом неможливо відірвати, щоб змусити перекусити... Весь час просить нову літературу. Підкажіть, що можна ще дати прочитати дитині в 9 років?", - поділилася Лобода й попросила у фанатів поради.
Користувачі кинулися коментувати побачене, відзначаючи, що дочка схожа на маму:
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"Мамина доча😍"
"Такі хороші😍"
"Розумненька дитинка 😍"
"ви дуже красиві!❤️🦋"
"Найкраще спілкування це з мамою❤️"
"Світлана Єва схожа на вас ❤️😘"
"Твої очі... такі чисті!!!"
"ти прекрасна і так само прекрасна твоя дочка"
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Раніше ми повідомляли, довгонога Лобода приголомшила фото в леопардовому купальнику. Зірка продемонструвала стрункі ніжки від вух у всій красі.
"Королева вийшла на полювання🔥", "виставила і всім подобається,, хоча каждому_своє.. Скромність прикрашає жінку,,", "Candy🍬 👌 🏼 😍 😍 😍", "може варто все таки фотографа взяти?😊", "Ну що за левиця❤", "у жирафа шия, а у вас такі ноги! 🔥", - відреагували шанувальники.
Нагадавши, Світлана Лобода в міні-шортах звела з розуму рухами на кулі і вниз головою:"Тропікана жінка".
Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль, Лобода, Асмус, Лорак та інші зірки підкорили видом в прозорих мереживах: Безсоромні фото.
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