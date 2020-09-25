Популярная украинская исполнительница Светлана Лобода показала яркие фото из отпуска

В этот раз Светлана решила эпатировать публику эффектным появлением на отдыхе в леопардовом бикини. Как известно, в этом году трендом сезона является именно данный принт, поэтому певица успела приобрести далеко не одно бикини с «хищным» окрасом.

Стройная певица не только удачно подчеркнула фигуру, но еще и смогла поразить эффектной длинной ног.

Так, Светлана надела леопардовый монокини с роскошным декольте и дополнила свой образ простыми солнцезащитными очками. Упругие формы звезды и длинные ноги поразили поклонников, ведь мама двух детей выглядела очень соблазнительно.

Благодаря постоянным занятиям в спортзале, Лобода получила настоящую фигуру мечты каждой женщины, как считают поклонники.

«Не смогла определиться ... 1 или 2 поможешь? И ещё хочу подпись к фото .... твои варианты 😉», - пишет певица.

Вот как реагируют фанаты:

«Королева вышла на охоту🔥», «выставила и всем нравится,, хотя каждому_свое.. Скромность украшает женщину,,», «Candy 🍬👌🏼😍😍😍», «Первое более естественное!!», «Как так емае перед тем как писать как я набирал емае», «Первая 🔥 Одинокая пантера!», «Ноги от ушей😍», «Результат работы на собой и я этим горжусь..», «Может стоит всё таки фотографа взять?😊», «Ну что за львица❤», «️У жирафа шея, а у вас такие ноги! 🔥».

Ранее мы сообщали, что Светлана Лобода славится идеальным уходом за собой, ведь уже через два месяца после родов она весила столько же, как и до родов второй дочери и даже отсняла одну из лучших своих пляжных фотосессий. Как известно, многие интересуются уходом артистки за собой. Сама Светлана ничего не скрывает.

Тренировки Лободы начинаются с растяжки и дыхательных упражнений. Затем Светлана переходит к элементам хореографии и прыжкам. Дома певица делает упор на икроножные мышцы, а также на бедра и подтягивает ягодицы.

При этом певица также очень много энергии тратит во время своих концертов, а лучшими тренерами являются для нее собственные танцоры. Сама Светлана любит танцевать вместе с коллегами, на отдыхе и даже в гримерке, поэтому заниматься с танцорами для нее не составляет туда. Как видно на фан-видео, Лобода также любит интриговать аппетитными разминками перед зеркалом.

Демонстрируя свои достоинства, артистка выглядит очень соблазнительно и двигается очень пластично, словно кошечка.

Напомним, Светлана Лобода в мини-шортах свела с ума движениями на шаре и вниз головой: "Тропикана женщина".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль, Лобода, Асмус, Лорак и другие звезды покорили видом в прозрачных кружевах: бесстыдные фото.

Также Politeka писала, что Лобода без лифчика прогулялась в эффектном мини-платье на курорте: "Горяча и бешенна"