Популярна виконавиця Анна Седокова вразила фанатів, посвітивши фігурою в облягаючому платті
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
«Привіт. Я на бал, а мій супутник піде доїдати мій кросівок ☺ ❤ ️, а скажіть мені, ви якби побачили Мамбу, то злякалися б підійти й погладити? Так чи ні?» ,- йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на фотографії Седокова позує в облягаючому платті з декольте, яке ефектно підкреслює її фігуру. А поруч з нею сидить Американський пітбультер'єр на прізвисько Мамба.
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"Швидше так, але дозвіл спробувала б запитати точно«, "божественно прекрасна, ідеал для наслідування", " ні, обожнюю собак! Вони відчувають коли їх бояться) а також відчувають поганих і хороших людей», «навіть на ручки б взяв», "взагалі жахаюся таким собакам, якщо чесно", - пишуть її шанувальники.
До цього ми повідомляли, що Анна Седокова поділилася відвертим кадром зі свого медового місяця з новоявленим чоловіком Янісом Тіммою
На знімку чоловік з дружиною позують на балконі. При цьому на Янісі чорні штани й розстебнута біла сорочка, а ось Седокова вирішила не обтяжувати себе зайвим одягом. Так, співачка постала в спокусливій синій білизні й панчохах, а зверху кокетливо накинула чорну кофту. Пара застигла в пристрасній позі, тісно притулившись один до одного.
Нагадавши, Седокова без штанів осоромилася розвагами у фан-секторі, але Бузова оцінила.
Як повідомляла Politeka, 15-річна дочка Сєдокової в білому міні затьмарила зіркову матір на її ж весіллі:»я більше не наречена".
Також Politeka писала, що Седокова нарешті поділилася кадрами з таємницею весілля, Нікітюк оцінила.