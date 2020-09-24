Анна Седокова поделилась откровенным кадром со своего медового месяца с новоявленным мужем Янисом Тиммой

Как стало известно на днях, популярная украинская певица тайно сыграла свадьбу со своим возлюбленным еще в начале месяца. Теперь же счастливые новобрачные решили показать, как проходит их медовый месяц. Новое фото появилось в Инстаграм Седоковой, пишет Politeka.net.

На снимке муж с женой позируют на балконе. При этом на Янисе черные брюки и расстегнутая белая рубашка, а вот Седокова решила не обременять себя лишней одеждой. Так, певица предстала в соблазнительном синем белье и чулках, а сверху кокетливо накинула черную кофту. Пара застыла в страстной позе, тесно прижавшись друг к другу.

«Какие муж и жена, такие и свадебные фотосессии», - подписала снимок певица.

Ее поклонники тут же принялись комментировать фото.

«Вот такие и должны быть фотосессии. Горячо и прекрасно», «Крутая фотка, но чувства не надолго, в плане страсти,... Скоро всё пройдёт... И фото другие будут... Спокойные, семейные, ну а если нет, то это игра», «Уже не знают, как и в каких позах себя показать. Слишком навязчиво», «И что это за фото? Гадость», «Как же это красиво», «Ох кажется интимная жизнь у вас насыщенна класс!», «Анна ну это слишком», «Навальный, что ты творишь?», «Трусы где потеряла?», - пишут люди.

Напомним, Седокова без штанов осрамилась развлечениями в фан-секторе, но Бузова оценила.

Как сообщала Politeka, 15-летняя дочь Седоковой в белом мини затмила звездную мать на ее же свадьбе: «Я больше не невеста».

Также Politeka писала, что Седокова наконец поделилась кадрами с тайной свадьбы, Никитюк оценила.