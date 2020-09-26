Популярна українська виконавиця Оля Полякова зізналася, що її "підкосила" небезпечна хвороба

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«У мене фалькулярная ангіна. Діагноз не з приємних, але я виживу. Сьогодні мав бути концерт у Маріуполі, але він переноситься у зв'язку з трагічними подіями в Чугуєві. Висловлюю свої співчуття всім рідним і близьким загиблих. Це були молоді хлопці. Це жахливо", - зазначила вона.

Водночас Полякова закликала українців берегти один одного.

"Зараз ходять віруси, а грип дав мені ускладнення, які вилилися в ангіну. Але я тримаюся", - підкреслила вона.

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У себе в Instagram артистка опублікувала ряд відео, на яких постала в образі красивої принцеси або королеви, суворої вчительки і спокусливої медсестри. Всі ці відео пізніше з'явилися на одній з новинних сторінок в мережі.

"Що це у нас тут таке?",- захопилася Полякова в образі королеви, після чого кадр змінився, і артистка постала в ролі суворої вчительки.

Нагадаємо, що рекордно розповніла Полякова показала, як виглядає насправді: "я повинна зізнатися...".

Як повідомляла Politeka, ображена Оля Полякова обрушилася гнівною тирадою на владу, що зірвала концерт.

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