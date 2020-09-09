Популярная украинская исполнительница Оля Полякова огорошила неожиданным признанием

Звезда разместила пост в своем Инстаграм, в котором показала, «как выглядит на самом деле», сообщает Politeka.net. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

«Я должна признаться, я давно фотошоплю свои фото и видео! Я уже 2 года выгляжу так! Фух камень с души!», - написала артистка.

При этом она опубликовала фото на котором выглядит невероятно тучной.

Пост произвел настоящий фурор и собрал множество комментариев.

«Ага!!! Мы так и знали!!! А мы бедные скачем по утрам в группе и молоко не пьём», «ночная жрица!», «Оля😂😂😂😂ну ты даёшь», «Я думала, это Повалий», «Так даже лучше», «Мы подозревали😁😁😁», «О, без фотошопа наконец», «Дневная + ночная жрица», «Вот это ночная жрица», "Ага, а на концертах перед вами стоит большое зеркало, явно уменьшающие ваши параметры", - комментируют в Сети шутку артистки.

Фолловері восхищаются замечательным чувством юмора Оли Поляковой.

Напомним, что Ольга Полякова наплевала на стыд и показала своих «близняшек» во весь экран: «Ах, какие большие…».

Также Politeka писала, что Оля Полякова в маленьком бикини покрутилась на камеру, соблазнительные кадры: «Давайте все…».

А еще Politeka сообщала, что младшая дочь Оли Поляковой поразила внешностью на прогулке, фото.