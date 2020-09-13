Популярная украинская исполнительница Оля Полякова обрушилась с критикой на власть Белой Церкви

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Ольга опубликовала длинное видеообращение, в котором заявила о несправедливости. Выяснилось, что Ольга должна была выступать в Белой Церкви, но ее концерт отменили, в результате чего она и организатор концерта потеряли деньги, и не смогли выполнить свою работу.

При этом, в Белой Церкви состоялись массовые гуляния в честь Дня города.

«Всем привет, дорогие мои. Значит, мой концерт отменили совершенно вне закона, потому что по всем правилам МОЗ мы могли проводить концерт. С масками, с расстоянием. Мэр запретил этот концерт и устроил праздничный митинг с многотысячной толпой, где все ходили без масок, близенько, рядышком», - заявила Полякова.

Она отметила, что ей прислали программу праздника, на котором было все: выступали дети, театр, тысячи людей собрались на праздник.

«То есть мне нельзя, а вам можно? Власть имущим можно все, а нам простым звездам ничего? Это фу! Это просто отстой! И пока вы будете эти двойные стандарты поддерживать, нам никогда не стать передовой страной. Фу на вас!, - заявила Полякова.

Она также опубликовала фото митинга, оставив к нему многозначительную подпись: «Фу! Позор вам!».

Напомним, что Полякова возмутилась "несправедливым карантином" и получила ответ.

Как сообщала Politeka, рекордно располневшую Полякову советуют отправить на "Зважені та щасливі": «Карантин сделал свое дело».

Также Politeka писала, что Оля Полякова пошла в атаку после срыва концерта: "Я обещаю...".