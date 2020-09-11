Украинская певица Оля Полякова сразила наповал снимком с испорченной фигурой
Как передает Politeka.net, красотка опубликовала фото на своей странице в Instagram, но позже его удалила. Как пишет «Бульвар Гордона», в связи с резким «набором веса», в комментариях Ольге предложили отправиться в шоу «Зважені та щасливі».
Отметим, что фото Ольги, которая предстала в размере plus size вызвало настоящий фурор в сети. Поклонники хвалили артистку за невероятное чувство юмора. По какой причине певица решила удалить фото, на данный момент неизвестно. Но в сети осталось множество ярких комментов, которые оставили звезде поклонники.
"Оля даже в теле красотка", – написал фолловер oleksandr.cher.
"Значит, идем в шоу "Зваженi i щасливi", – добавила подписчица alexandra_nevmyvaka.
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«Ага!!! Мы так и знали!!! А мы бедные скачем по утрам в группе и молоко не пьём», «ночная жрица!», «Просто клас настроение на целый день», «Это всё от недостатка концертов», «Карантин сделал своё дело», «Люблю ваше чувство юмора», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Ольга Полякова сверкнула невероятной фигуркой в бикини. Красотка показала, какой фигуры можно достичь при помощи спорта. Певица сфотографировала себя в зеркало, сверкнув идеальными формами.
Напомним, что Полякова возмутилась "несправедливым карантином" и получила ответ.
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