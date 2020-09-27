Молодша сестра української співачки Світлани Лободи Ксенія похвалилася красою під час відпочинку з коханим
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Проводжаємо останні дні тепла☺️", - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих знімках Ксенія позує з коханим під час відпочинку на яхті, ефектно демонструючи ідеальну фігуру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.
"Вогонь", "як же хочеться тепла, в Якутську холодно", "розкішний вигляд", - пишуть вони.
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До цього ми розповідали, що молодша сестра української співачки Світлани Лободи, Ксенія показала нове фото, яке нікого не залишило байдужим
Зараз 28-річна красуня відпочиває на морському узбережжі й регулярно ділиться свіжими фотографіями на своїй сторінці в Instagram.
На новому фото сестра Лободи була одягнена в яскраво-рожевий купальник. У кадр потрапила тільки верхня його частина, оскільки дівчина знімала себе самостійно. Образ відпочиваючої красуня доповнила великим солом'яним капелюхом і рожевими сонцезахисними окулярами у формі котячого ока.
Нагадаємо, що молодша сестра Лободи в незвичайному ТОПі показала свої форми у всій красі: можна тільки позаздрити.
Як повідомляла Politeka, Лобода в занадто тісному корсеті влаштувала спекотні танці перед камерою:"ніби знову 20".
Також Politeka писала, що сестра Лободи в золотій сукні затьмарила співачку, Брежнєва не встояла: "вогонь, Світлана відпочиває!".