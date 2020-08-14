Популярная украинская певица Светлана Лобода похвасталась своей красоткой-младшей сестрой в роскошном платье

13 августа младшая сестра артистки отметила свой 28-й день рождения. По этому поводу Лобода опубликовала трогательный поздравительный пост в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

«С Днём Рождения, моя сестрёнка. Будь счастлива! Я всегда рядом», - написала певица.

Она также поделилась новой совместной фотографией с именинницей. На ней Светлана позирует в дерзком образе с короткими джинсовыми шортами и черным корсетом с оригинальной белой отделкой. Волосы певицы зачесаны назад, а стильный серебристый клатч отлично дополнил праздничный лук.

В свою очередь, Ксения позирует рядом со старшей сестрой в роскошном длинном платье золотистого цвета. Блестящий наряд с высоким вырезом на юбке идеально сочетается с ее загорелой кожей. Девушка выглядит настоящей красоткой, способной затмить даже свою шикарную сестру.

В комментариях к посту отметилась Вера Брежнева, которая написала:

«Красивые с Именинницей!».

Поклонники Лободы также бурно отреагировали на снимок и принялись засыпать именинницу поздравлениями.

«Какая красотка сестра! С Днём Рождения! Удачи во всем! Платье потрясающее! Ноги...Я не могу на вас наглядеться», «Поздравляю красавицу Лободу с днём рождения», «Ах...Какие ноооогииии», «Вау! Какие красотки! Очень похожи. Ксюша Лобода, с Днём Рождения! Всего самого наилучшего», «Ого. Красавица. Но совсем другая. Вы как две половинки прекрасного», «Да. Сестра огонь. Светлана просто отдыхает», «Супер ракурс», «Неприлично длинные ноги», - пишут люди.

Напомним, загорелая Лобода в черно-белом бикини неожиданно показала себя в полный рост.

Как сообщала Politeka, красотка-сестра Светланы Лободы потрясла откровением, приспустив платье.

Также Politeka писала, что пылкая Лобода в леопардовом бикини показала свою любовь.