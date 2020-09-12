Младшая сестра украинской певицы Светланы Лободы, Ксения показала новое фото, которое никого не оставило равнодушным

Как передает Politeka.net, сейчас 28-летняя красотка отдыхает на морском побережье и регулярно делится свежими фотографиями на своей странице в Инстаграм.

На новом фото сестра Лободы была одета в ярко-розовый купальник. В кадр попала только верхняя его часть, так как девушка снимала себя самостоятельно. Образ отдыхающей красотка дополнила большой соломенной шляпой и розовыми солнцезащитными очками в форме кошачьего глаза.

«Красивым кажется всё, на что смотришь с любовью», - загадочно подписала фото девушка.

Как известно, Ксения – младшая сестра популярной украинской певицы Светланы Лободы. Ей 28 лет. Недавно красотка вышла замуж за украинского бизнесмена. Поклонники считают, что она сильно похожа на сестру.

За два часа фотоснимок набрал почти 600 лайков и несколько комментариев.

«Да, точно! А сейчас Ксюша смотрит на своё собственное отражение на экране смартфона! Такая красивая! Просто класс! 😊», «Прикольно», - высказались пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ксения Лобода отметила 28-й день рождения. В честь праздника красотка поделилась в сети соблазнительным фото, на котором позировала в красном, немного приспущенном платье, с "воздушными" рукавами и поясом в виде корсета. Девушка выглядела очень счастливой.

До этого Ксения поделилась кадрами с отдыха, на которых позировала в леопардовом купальнике, сверху которого надела прозрачную черную накидку. Девушка сидела на диванчике на фоне моря. Она спрятала лицо за солнцезащитными очками.

Напомним, что младшая сестра Лободы в необычном топе показала свои формы во всей красе: можно только позавидовать.

Как сообщала Politeka, Лобода в слишком тесном корсете устроила жаркие танцы перед камерой: "Будто снова 20".

Также Politeka писала, что сестра Лободы в золотом платье затмила певицу, Брежнева не устояла: "Огонь, Светлана отдыхает!".