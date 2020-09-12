Украинцы массово жалуются на неудовлетворительный сервис государственного ПриватБанка

Соответствующие отзывы появились на тематическом портале Минфин.

Первая клиентка пожаловалась, что заказала себе новую карту для выплат, но активировать ее нельзя.

"Я заказала карту для выплат с фото. Курьер мне доставил ее домой, но активировать ее я уже не могу недели две! На гарячей линии то заявки какие-то принимают, то к банкомату идите, никто не может активировать этот кусок пластика! Отделение одно работает на весь город, очереди до вечера!", - рассказала она в своем негативном отзыве.

"Активация карты с фото доставленной курьером возможна через Приват24 меню «Кошелек» выбрав карту к которой будет привязана новая с фото, после чего нужно перейти в меню настроек карты и выбрать «Перевыпустить карту». Действительно, Также эту операцию можно сделать в отделении и это не обязательно, ведь в мобильном приложении или веб версии Приват24 вы можете осуществить эту операцию в несколько кликов не выходя из дома", - отреагировал на жалобу сотрудник банка в комментариях.

Другой клиент рассказал, что ему ПриватБанк и вовсе отказал в перевыпуске карты для выплат, не озвучив ему причины для такого решения.

По его словам, он с легкостью может сменить банк, но в ПриватБанке у него остались деньги на личных счетах.

"...Банк мне отказал в выпуске пластиковой карты, которую я просто хотел поменять, не указав причины, не обосновав никаким образом, Ответ банка: обратитесь в другой банк.. Я веду через банк предпринимательскую деятельность, плачу все налоги, Есть остатки на счетах, в чем проблема? Хотелось бы услышать.! Не проблема уйти в другой банк - так вы растеряете всех клиентов… очередной факап от банка…", - подчеркнул клиент в своем отзыве.

"Добрий вечір! Ваше питання вже розглядають спеціалісти. Про результати Вас одразу повідомлять", - оперативно отреагировал на жалобу представитель ПриватБанка.

Напомним, деньги на счета не возвращают, ПриватБанк предупредил украинцев о неприятностях: "Нам очень жаль...".

Как сообщала Politeka, ПриватБанк блокирует карты, есть риск остаться без денег в любой момент.

Также Politeka писала, что блокировка зарплатных карт в ПриватБанке, страшный сон украинцев сбывается.