Украинцам рассказали о схеме мошенников с банковскими картами, и объяснили, как не попасться на удочку

Важные советы дали в НБУ.

Нехитрая схема, которая при этом может оставить вас без денег, выглядит следующим образом. На телефон неожиданно приходит сообщение:«Это SMS от банка, ваша карта заблокирована». Детали просят узнать по телефону.

Вы звоните и общаетесь якобы с представителем банка, который информирует о попытке мошенничества с вашей карточкой и просит вас срочно сообщить все реквизиты вашей карты, ПИН-код и пароли.

В НБУ подчеркнули, что работники банков никогда не спрашивают такую информацию.

Требовать пароли может только мошенник.

«Он пытается вызвать у вас доверие, представляясь работником банка. А потом давит на вас. Запугивает, что вы не сможете пользоваться своей карточкой или хуже - можете потерять все средства, если прямо сейчас не предоставите ему реквизиты карты - срок ее действия и трехзначный код на обратной стороне карты. Говорит, что надо действовать быстро, потому что будет слишком поздно. Также во время разговора мошенник может убеждать осуществить перечисление средств, снять карточный лимит», - объяснили в НБУ.

Если так случилось, что вы все-таки попали в руки мошенника, звоните в киберполицию – 0800505170. Также жалобу можно оставить онлайн.

Напомним, деньги исчезают при переводе: "17 тысяч не дошли".

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