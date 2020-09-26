26-річна українська модель Інна Горячковская, відома 15-м розміром грудей, вразила публіку новим роликом

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому покрутилася перед камерою під пісню групи "Сплін" (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Гаряча блондинка показала крупним планом апетитне декольте, від якого важко встояти. Дівчина обтягнула пишні дари природи чорною тканиною з тоненькими схрещеними на грудях зав'язочками і прозорими вставками.

Щаслива Інна підспівувала і витончено рухалася, даючи можливість шанувальникам вдосталь насолодитися її прекарсними формами.

Користувачі менш, ніж за годину, встигли поставити сотні "лайків" , а також прокоментувати побачене:

"Мила дівчина💋"

"Красиве відео вау, виглядаєш красиво, мила хх❤️❤️"

"Виглядаєш чудово і красиво"

Раніше ми повідомляли, Інна, яка не соромиться показати на камеру свої принади, сполошила кадрами, як миє авто.

Мокра блондинка, вся в піні, розпласталася на капоті машини, вміло орудуючи змиленою мочалкою. Дівчина без тіні збентеження продемонструвала апетитні форми, за що і була нагороджена сотнями "лайків" за лічені хвилини.

"О господи"; "красива"; " хороша картинка вау виглядає красиво xx❤️❤️", - прокоментували фанати пишнотілої красуні.

Крім того, ми писали, що Горячковська похвалилася фігурою, обтягнувши "кавуни" чарівним мереживом.

«Не важливо, скільки дверей закриється перед твоїм носом, — пам'ятай, що є одна, яка призначена спеціально для тебе», - підписала гаряче фото модель.

Нагадавши, Українка з 15-м розміром "персиків" задала спеку прямо на автомийці.

Також Politeka писала, що українка з 15-м розміром бюста відполірувала машину в розпусному бікіні і піні.

А ще Politeka повідомляла, що українка з 15-м розміром бюста взялася мити авто в спокусливому вбранні.