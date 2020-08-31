Эффектная украинская блондинка с 9-м размером бюста Инна Горячковская взволновала сеть новым видео

25-летняя модель плюс-сайз в розовом наряде с огромным декольте отправилась на мойку автомобилей, где устроила достаточно пикантную фотосессию. Кадрами украинка поделилась на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео- доскролльте страницу до конца)

На них видно, как девушка позирует на фоне машины. Она облилась пенной водой, которая полностью намочила дородное тело модели. После этого Горячковская размазала немного пену по своей внушительной груди.

«Что только не сделаешь для фото и видео», - подписала кадры модель.

Видимо увиденное пришлось по душе ее поклонникам, так как меньше, чем за час ролик просмотрели почти 5 тысяч раз и он продолжает набирать просмотры. Также комментаторы оставили несколько отзывов.

«Хммм, это один из способов почистить вашу одежду😍😍😍😍», «Прикольно», «Ой, блин, я бы взорвал, пока не высохну ...», - пишут в сети.

К слову, в 2019 году Инна Горячковская с девятым размером груди стала Мисс Украины в категории пышных моделей.

Ее параметры: рост 165 см, объем груди 130 см, талии - 110 см, бедер - 130 см, вес 95 кг.

Девушка окончила Киевский национальный университет культуры и искусств, где получила образование в сфере актерского мастерства.

Напомним, что Инна Горячковская свела с ума мокрыми "арбузиками" в купальнике: с таким не утонешь.

Как сообщала Politeka, Инна Горячковская взялась мыть авто в соблазнительном наряде: "Вау, выглядит...".

Также Politeka писала, что Инна Горячковская едва вместила свои достоинства в спасательный жилет: "Просто вау".