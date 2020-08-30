На это можно смотреть вечно

Известная модель с 9-м размером груди Инна Горячковская сверкнула своей главной гордостью в откровенном купальнике

Как передает Politeka.net, свежее фото пышногрудая красотка опубликовала у себя в Инстаграм. Девушка сидела возле машины, выставив вперед свою необъятную грудь. Машина и сама модель были полностью испачканы пеной, что придавало особой пикантности фото. Инна смотрела в кадр и широко улыбалась. Правда, внимание поклонников было приковано к другой части ее тела.

«Жизнь - словно фотография. Получается лучше, когда улыбаешься!», - подписала снимок модель.

За несколько часов пост красотки собрал более 4 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Хорошее фото, вау, ты выглядишь красиво», «Большая сочная греческая богиня», «Шикарная женщина с красивой улыбкой!», «Идеально», «О, Боже!!! Помойте мою машину, пожалуйста!», «Выглядит невероятно красиво!», «У меня нет машины, но я уверен, что могу ее одолжить», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что обладательница внушительного бюста Инна Горячковская показала себя в черном комбинезоне, который подчеркнул ее сильные стороны. Девушка выбрала наряд с глубоким декольте, дополнив образ тапочками и солнцезащитными очками.

Напомним, что Инна Горячковская свела с ума мокрыми "арбузиками" в купальнике: с таким не утонешь.

Как сообщала Politeka, Инна Горячковская взялась мыть авто в соблазнительном наряде: "Вау, выглядит...".

Также Politeka писала, что Инна Горячковская едва вместила свои достоинства в спасательный жилет: "Просто вау".