Украинская 25-летняя модель плюс-сайз Инна Горячковская взбудоражила новым откровенным фото

Как передает Рoliteka.net, звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в розовом наряде, изюминкой которого, безусловно, стало смелое декольте.

Так, намокшая блондинка, вся в пене, распласталась на капоте серого авто, умело орудуя взмыленной мочалкой. Девушка без тени смущения продемонстрировала аппетитные формы, за что и была награждена сотнями "лайков" за считанные минуты.

"О господи"; "Красивая"; "Хорошая картинка вау выглядит красиво xx❤️❤️", - прокомментировали фанаты пышнотелой красотки.

Стоит отметить, Горячковская быстро набирает популярность в Инстаграм - у нее уже насчитывается более 169 тысяч поклонников.

Ранее мы сообщали, Горячковская восхитила своей крупной "гордостью", представ возле воды в спасательном жилете. Прелести оказались настолько большие, что приспособление для защиты просто не застегивалось.

Кроме того, соблазнительности придавал тот факт, что Горячковская надела красный лифчик, бретельки которого еще больше выделяли невероятные формы.

"😂🤣Иннусик - обожаю тебя 😘 а жилет не помешает, но главное, чтоб размерчик нашёлся подходящий !!!🤪❤️", "Пффффф🔥🔥🔥 эти буйки с каждым днем все больше и больше🙈😅", "Хорошее фото! Просто вау, красивая милашка", - отреагировали пользователи.

Также мы рассказывали, на одном из последних снимков Инна позировала на лежаке, подставив солнышку свои "спелые арбузики".

Напомним, украинка с 9-м размером бюста в купальнике переплюнула даже Милу Кузнецову

А еще Politeka писала, что украинка с девятым размером выставила свою прелесть в лифчике