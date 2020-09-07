Украинская модель Инна Горячковская, прославившаяся своими пышными формами, показала себя в примерочной в соблазнительном образе

Красотка, которая привлекла к себе внимание своим впечатляющим бюстом 15-го размера, поделилась новым постом в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото Горячковская выходит из примерочной в стильном наряде. На ней черная маяка с пикантной отделкой в виде кружева на бездонном декольте. Модель также выбрала черную кружевную накидку и светлую юбку с запахом. На фото Горячковская выглядит весьма довольной своим образом.

«Не важно, сколько дверей закроется перед твоим носом, — помни, что есть одна, которая предназначена специально для тебя», - написала она.

Поклонники модели тут же принялись комментировать фото.

«Красотка», «Огромные близнецы!», «Очень очень красивая», «Мммм! Это величественный силуэт, достойный Королевы! Замечательный наряд и ваш чувственный фигуристый силуэт поистине прекрасен», - пишут люди.

Ранее мы писали, что модель показала себя в максимально смелом образе.

На фото красотка позировала в белом платье с прозрачным верхом. Можно увидеть под нарядом кружевное белье, а образ Инна дополнила стильной шляпой. Девушка стояла у примерочной и снимала себя на телефон в зеркало. Образ вышел довольно смелым и породил бурю комплиментов в сторону модели.

Напомним, украинка с 15-м размером "персиков" задала жару прямо на автомойке.

Также Politeka писала, что украинка с 15-м размером бюста отполировала машину в развратном бикини и пене.

А еще Politeka сообщала, что украинка с 15-м размером бюста взялась мыть авто в соблазнительном наряде.