Украинская модель Инна Горячковская, прославившаяся своими пышными формами, показала себя в примерочной в соблазнительном образе
Красотка, которая привлекла к себе внимание своим впечатляющим бюстом 15-го размера, поделилась новым постом в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
На фото Горячковская выходит из примерочной в стильном наряде. На ней черная маяка с пикантной отделкой в виде кружева на бездонном декольте. Модель также выбрала черную кружевную накидку и светлую юбку с запахом. На фото Горячковская выглядит весьма довольной своим образом.
«Не важно, сколько дверей закроется перед твоим носом, — помни, что есть одна, которая предназначена специально для тебя», - написала она.
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Поклонники модели тут же принялись комментировать фото.
«Красотка», «Огромные близнецы!», «Очень очень красивая», «Мммм! Это величественный силуэт, достойный Королевы! Замечательный наряд и ваш чувственный фигуристый силуэт поистине прекрасен», - пишут люди.
Ранее мы писали, что модель показала себя в максимально смелом образе.
На фото красотка позировала в белом платье с прозрачным верхом. Можно увидеть под нарядом кружевное белье, а образ Инна дополнила стильной шляпой. Девушка стояла у примерочной и снимала себя на телефон в зеркало. Образ вышел довольно смелым и породил бурю комплиментов в сторону модели.
Напомним, украинка с 15-м размером "персиков" задала жару прямо на автомойке.
Также Politeka писала, что украинка с 15-м размером бюста отполировала машину в развратном бикини и пене.
А еще Politeka сообщала, что украинка с 15-м размером бюста взялась мыть авто в соблазнительном наряде.