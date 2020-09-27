Такого не було давно

Погода в Україні 27 вересня споганить настрій капітально, різке похолодання буде поєднуватися з ще одним капризом

Так, на Західній Україні осінь розійдеться з неймовірною силою: похолодання до 14-17 градусів за Цельсієм і сильні дощі з грозою, а ось вночі очікуються від 11 до 15 зі знаком «плюс». Про це повідомляє Politeka.

На півночі України очікується схожа ситуація: денні 18-21 градус за Цельсієм буде поєднуватися з грозовими дощами. А ось вночі буде від 13 до 16 зі знаком плюс.

Трохи тепліше буде в центральних областях: повітря у світлий час доби прогріється до 19-25 тепла, хоча і будуть грозові дощі. А ось вночі все різко зміниться: 12-15 зі знаком «плюс».

Українцям на півдні також не варто розслаблятися, адже повітря хоч і прогріється до 23-25 градусів, але всю радість «Змиє» дощ з грозою. А ось вночі очікується похолодання до 16-18 за Цельсієм.

А ось на сході України негода «обійде стороною» лише Луганську область. Стовпчик термометра прогріється до 22-25 градуса тепла, а ось вночі похолодає до 13-15 зі знаком «плюс».

Жителів Києва та області сьогодні чекають грозові дощі й близько 17-22 градусів зі знаком «плюс». Вночі ж буде ще холодніше: очікується від 13 до 15 тепла.

Синоптики з Укргідрометцентру також попередили, що в більшості областей очікуються пориви від 15 до 20 м/с, місцями можливий град.

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