Погода в Украине 26 сентября буквально «разорвет» страну на части, ряд регионов накроют грозовые дожди с похолоданием

Так, «отыграться» за последние несколько дней тепла осень решит на западной Украине. Там прогнозируют 20-25 градусов со знаком «плюс», а вот ночью прохладные 13-16 градусов. Все это будет сопровождаться сильными дождями с грозой, передает Politeka.

А вот северные регионы непогода обойдет стороной. Солнце и облачность будут сочетаться с дневными 24-27 градусами по Цельсию. В темное время суток их сменят менее комфортные 11-15 со знаком «плюс».

В центральной Украине синоптики также не прогнозируют дождей. Несмотря на облачность, воздух прогреется до 23-28 градусов тепла. А вот ближе к вечеру начнет стремительно холодать: ожидается от 11 до 15 по Цельсию.

Еще теплее сегодня будет у побережья морей. Жителей юга ждут комфортные 24-28 градусов по Цельсию. А вот ночью ожидаются 12-16 тепла.

Без дождей сегодня будет и на севере страны, где в светлое время суток ожидается от 25 до 28 градусов. Ночью их сменят 10-15 со знаком «плюс».

Жителей Киева и пригорода сегодня осень решит побаловать: воздух прогреется до 24-28 градусов тепла, а вот ночью прогнозируют от 10 до 15 по Цельсию.

Согласно прогнозу синоптиков, сегодня в Украине, кроме Карпатского региона, удержится повышенный уровень опасности. На протяжении дня на западе будет объявлен повышенный II уровень опасности из-за сильных дождей. Местами ожидается шквалы до 15-22 м/с и даже град.

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