Погода в Украине 27 сентября испоганит настроение капитально, резкое похолодание будет сочетаться с еще одним капризом
Так, на западной Украины осень разойдется с невероятной силой: похолодание до 14-17 градусов по Цельсию и сильные дожди с грозой, а вот ночью ожидаются от 11 до 15 со знаком «плюс». Об этом сообщает Politeka.
На севере Украины ожидается похожая ситуация: дневные 18-21 градус по Цельсию будет сочетаться с грозовыми дождями. А вот ночью будет от 13 до 16 со знаком плюс.
Немного теплее будет в центральных областях: воздух в светлое время суток прогреется до 19-25 тепла, хотя и будут грозовые дожди. А вот ночью все резко поменяется: 12-15 со знаком «плюс».
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Украинцам на юге также не стоит расслабляться, ведь воздух хоть и прогреется до 23-25 градусов, но всю радость «смоет» дождь с грозой. А вот ночью ожидается похолодание до 16-18 по Цельсию.
А вот на востоке Украины непогода «обойдет стороной» лишь Луганскую область. Столбик термометра прогреется до 22-25 градуса тепла, а вот ночью похолодает до 13-15 со знаком «плюс».
Жителей Киева и области сегодня ждут грозовые дожди и около 17-22 градусов со знаком «плюс». Ночью же будет еще холоднее: ожидается от 13 до 15 тепла.
Синоптики из Укргидрометцентра также предупредили, что в большинстве областей ожидаются порывы вера от 15 до 20 м/с, местами возможен град.
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