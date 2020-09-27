39-річний російський комік Гарік Харламов збентежив новою витівкою
Як передає Politeka.net, зірка опублікував свіжі портретні фото у своєму мікроблозі в Instagram, частину з яких обробив у спеціальному додатку.
Так, "нормальний" Гарік поступово на чотирьох знімках перетворився в "товстуна", з таким обличчям, яке насилу вміщається в кадр.
"Якщо знову оголосять карантин через 2 хвилю короновірусу і доведеться сидіти вдома, наслідки можуть бути такими 😂 😂 😂 хоча вони і так можуть бути такими )) гортайте)", - написав Харламов.
Користувачі оцінили гумор і з жаром кинулися обговорювати побачене:
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"У прокурорські сини мітиш?" - "в депутати😂"
"Народний обранець, не інакше 😂 👍 "
"Ви станете мером якогось міста?? Останнє фото дуже на мера схожі"
"Гарік, на перших фотках занадто багато фотошопу"
"4 варіант можливий якщо тільки ти вдаришся в політику, Гарік)😉"
"Міністр праці РФ 😂 😂 😂 "
"В кінці повинен бути на фото вибух 😄"
"Ну справжній губернатор!!!"
"У депутати подався?😂"
"Гарік ростеш на очах"
Раніше ми повідомляли, стало відомо про інцидент, який стався між Харламовим і актрисою Катериною Ковальчук. За словами останньої, казус трапився під час зйомок серіалу "Гусар".
"Був смішний момент, коли головний герой сам з собою грав в російську рулетку. У нього було два старовинних пістолета: один заряджений, інший - ні. Моя героїня починає відбирати пістолети, але вийшла накладка. Я трохи не розрахувала, схопившись за зброю, потрапила Гаріку прямо в ніс. У нього навіть пішла кров, але все в підсумку закінчилося добре, ранка була невелика», - розповіла зірка.
Нагадаємо, що Харламов налякав змінами в зовнішності після хвороби, красномовні кадри:»ось така побочка...".