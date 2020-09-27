39-річний російський комік Гарік Харламов збентежив новою витівкою

Як передає Politeka.net, зірка опублікував свіжі портретні фото у своєму мікроблозі в Instagram, частину з яких обробив у спеціальному додатку.

Так, "нормальний" Гарік поступово на чотирьох знімках перетворився в "товстуна", з таким обличчям, яке насилу вміщається в кадр.

"Якщо знову оголосять карантин через 2 хвилю короновірусу і доведеться сидіти вдома, наслідки можуть бути такими 😂 😂 😂 хоча вони і так можуть бути такими )) гортайте)", - написав Харламов.

Користувачі оцінили гумор і з жаром кинулися обговорювати побачене:

"У прокурорські сини мітиш?" - "в депутати😂"

"Народний обранець, не інакше 😂 👍 "

"Ви станете мером якогось міста?? Останнє фото дуже на мера схожі"

"Гарік, на перших фотках занадто багато фотошопу"

"4 варіант можливий якщо тільки ти вдаришся в політику, Гарік)😉"

"Міністр праці РФ 😂 😂 😂 "

"В кінці повинен бути на фото вибух 😄"

"Ну справжній губернатор!!!"

"У депутати подався?😂"

"Гарік ростеш на очах"

Раніше ми повідомляли, стало відомо про інцидент, який стався між Харламовим і актрисою Катериною Ковальчук. За словами останньої, казус трапився під час зйомок серіалу "Гусар".

"Був смішний момент, коли головний герой сам з собою грав в російську рулетку. У нього було два старовинних пістолета: один заряджений, інший - ні. Моя героїня починає відбирати пістолети, але вийшла накладка. Я трохи не розрахувала, схопившись за зброю, потрапила Гаріку прямо в ніс. У нього навіть пішла кров, але все в підсумку закінчилося добре, ранка була невелика», - розповіла зірка.

Нагадаємо, що Харламов налякав змінами в зовнішності після хвороби, красномовні кадри:»ось така побочка...".