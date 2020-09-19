Российский шоумен и ведущий Гарик Харламов напугал переменами во внешности, обвинив во всем китайский вирус

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Переболел короной, вот такая побочка теперь. Я стал разный. Интернациональный я теперь», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Харламов позирует сперва нормальный, потом якобы он китаец, афроамериканец и швед. Увиденное произвело эффект «бомбы» на его поклонников.

«Китайский образ супер», «темнокожий Гарик = Мигель», «оригинал в низу слева лучше всего», «Ху Ли Гарик и НИГАрик», «Гарик Сяо Пинь Харламов», «Ахах такой Ким Чимныр», «минималках», - пишут они.

До этого мы писали, что здоровье российского актера и шоумента Гарика Харламова, который недавно развелся с актрисой Кристиной Асмус, резко ухудшилось.

"У Гарика Харламова обнаружили ковид..." - было сказано в сообщении. Уточняется, что это произошло в «самый последний момент», из-за чего съемки юмористического шоу Comedy Club в Барвихе пришлось отменить. Сам актер пока ситуацию не комментировал.

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