Семирічна Ліза не відстає в популярності від своїх зіркових батьків - співачки Алли Пугачової і гумориста Максима Галкіна
Як передає Politeka.net, на фан-сторінці дівчинки в Instagram опублікували архівне фото, на якому малятко постало в червоному суцільному купальнику з милими оборочками і гумовій шапочці для купання.
Як відомо, у величезному "замку" Алли Борисівни і Галкіна знайшлося місце й для басейну - так що, вочевидь, Ліза позує у себе вдома. Дівчинка стояла на верху сходів, що спускаються у воду, в оточенні надувних "причендалів".
Донька Примадонни нахилила голову до плеча, здивувавши янгольською посмішкою.
"Ось така модняшка Ліза))❤️🙏", - підписано фото.
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Користувачі кинулися обговорювати побачене:
"Ліза інопланетянка. Неземна дівчинка..." - "звичайна дівчинка в купальнику за 20р. Новеньке що-небудь викладайте..."
"Не очі а очіщі, красуня, від хлопчиків не буде відбою, спокусниця! 🤩👍❤️"
"Очі... Очі в купальнику... ❤️"
"Я так люблю їх усіх. Всю їхню сім'ю. Душа просто радіє дивлячись на них..."
"🍁і модняшка, і красавичка, і наша любимичка, супер дівчинка-чарівність нашої душі і серця 🤍"
"Русалка�👍�❤️❤️"
Раніше ми повідомляли, в мережі з'явилося рідкісне фото з Лізою-першокласницею. Як відомо, в цьому році вона і її брат Гаррі перший раз пішли в школу. У кадрі малятко з двома косичками і жовтими резиночками, в білій блузі, сиділа в машині. Ліза завзято посміхнулася.
"Промінчик сонця, удачі тобі😍"; "радість мамина😂"; "усміхнена, добродушна, позитивна і мила дівчинка"; "лялечка!👍 ", - відреагували фанати зіркової сімейки.
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