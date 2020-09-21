Почти, как в "Титанике"

Российская певица Алла Пугачева показал трагедию вместе со своими детьми от Максима Галкина

Как передает Politeka.net, в соцсети "Инстаграм" появилось домашнее видео, снятое Примадонной - звездная мама решила поиграть с близнецами в телевизор. С первых же кадров можно заметить Гарри в окружении различных игрушек, чуть позже появляется и Лиза, которая явно не захотела участвовать в происходящем.

"Включи телевизор, я хочу "Титаник" посмотреть", - попросила Пугачева, после чего ее сын открыл крышку коробки, поставленной на "ребро". Внутри оказался игрушечный кораблик и большой комок бумаги, выполнивший роль айсберга. "Ох, какая сейчас страшная сцена будет", - театрально удивилась певица. После этого Гарри зачитал: "Корабль столкнулся с айсбергом - это была трагедия на морских просторах".

Пользователи социальной сети похвалили мальчика за фантазию, а знаменитых родителей - за хорошее воспитание детей:

"Вот это фантазия у Гарика"; "Аллочка благодарим за такое прекрасное воспитание ваших деток!Восторгаюсь вашей семьёй будьте счастливы!!!"; "Ну настоящий режиссер и продюсер в одном! Постановка уже есть"; "Молодцы дети, молодцы родители, уделяют много времени воспитанию"; "Восторгаюсь!!!! 🤩Прелесть".

Напомним, тайна близнецов Пугачевой и Галкина: "Лиза похожа на свою маму, которую...".

Как сообщала Politeka, дети Пугачевой и Галкина счастливо прижались к дочери Орбакайте.

Также Politeka писала, что дочь Галкина и Пугачевой восхитила видом в школьном наряде, редкий кадр: "Повзрослела Лизонька".