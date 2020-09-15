Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина пошла в первый класс и растрогала умилительным видом

Как сообщает Politeka.net, фото шестилетней Лизы вызвали настоящий фурор в "Инстаграм". В социальной сети появилось фото маленькой красотки в машине, на нем девочка запечатлена в белой блузке с кружевами и оборками на рукавах. Ее волосы заплетены в две тугие косички и перевязаны ярко-желтыми резинками. Маленькая Галкина села в кресло и пристегнулась ремнем, но это не помешало ей порадовать поклонников жизнерадостной улыбкой.

Пользователи социальной сети растаяли от непосредственной детской красоты Елизаветы и засыпали ее комплиментами в комментариях:

"Лучик солнца, удачи тебе😍"; "Радость Мамина😂"; "Улыбчивая, добродушная, позитивная и милая девочка"; "Куколка!👍"; "Умница, красавица, мамина доча!!!"; "Улыбка красивая, повзрослела Лизонька ❤️"; "Девочка-ромашка"; "Создал же Бог такую Красоту 🤗🙏"; "Лиза - шикарная девочка. Так держать!❤️❤️❤️🔥"; "Точно будет и отличница, и затейница, и дружбан всех мальчишек!👌👍🤗"; "Лизочка, какая же ты светлая и солнечная девочка. Солнечный лучик. Успехов вам с Гарри в учёбе, здоровья".

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