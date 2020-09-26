Семилетняя Лиза не отстает в популярности от своих звездных родителей - певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина
Как передает Politeka.net, на фан-страничке девочки в Инстаграм опубликовали архивное фото, на котором малышка предстала в красном сдельном купальнике с милыми оборочками и резиновой шапочке для купания.
Как известно, в огромном "замке" Аллы Борисовны и Галкина нашлось место и для бассейна - так что, по всей видимости, Лиза позирует у себя дома. Девочка стояла на верху лестницы, спускающейся в воду, в окружении надувных "причендалов".
Дочка Примадонны наклонила голову к плечу, удивив ангельской улыбкой.
"Вот такая модняшка Лиза)) ❤️🙏🏼", - подписано фото.
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Пользователи кинулись обсуждать увиденное:
"Лиза инопланетянка. Неземная девочка..." - "обычная девочка в купальнике за 20р. Новенькое что-нибудь выкладывайте..."
"Не глаза а глазищи, Красотка, от мальчиков не будет отбоя, прелестница! 🤩👍❤️"
"Глаза... Глаза в купальнике... ❤️"
"Я так люблю их всех. Всю их семью. Душа просто радуется глядя на них..."
"🍁 и модняшка, и красавичка, и наша любимичка, супер девочка-очарование нашей души и сердца 🤍"
"Русалка👍👍❤️❤️"
Ранее мы сообщали, в сети появилось редкое фото с Лизой-первоклашкой. Как известно, в этом году она и ее брат Гарри первый раз пошли в школу. В кадре малышка с двумя косичками и желтыми резиночками, в белой блузе, сидела в машине. Лиза задорно улыбнулась.
"Лучик солнца, удачи тебе😍"; "Радость Мамина😂"; "Улыбчивая, добродушная, позитивная и милая девочка"; "Куколка!👍", - отреагировали фанаты звездной семейки.
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