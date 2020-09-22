В Сети появилось неожиданное фото дочери Максима Галкина и Аллы Пугачевой

Снимок Лизы Галкиной появился на фан-странице в Инстаграм. Там решили посмотреть, как девочка может выглядеть через десять лет. Для этого фото семилетней девочки прошло обработку в специальном приложении.

Отметим, такие эксперименты не пришлись по душе поклонникам звездного семейства.

«Оставьте ребёнка в покое! Шикарная девочка ! А какая она будет , время покажет», «Через 10 лет будет другое лицо - взрослое, а здесь детское», «Зачем гадать? Накаркаете. Пусть ростёт.Мы педпологаем,а бог - распологает. Уберите. Роная мать такое не допустила бы. То её, чуть ли не с пелёнок в наряд невесты в фате преподносите.Это всё негативы для ребёнка», «Будет то, что будет!!! И никому неизвестно. Пусть дети растут здоровые и без проблем», «Она сейчас, как куколка!!! Прелесть ребенок!», «Пусть дорастет еще эти десять лет, что вы фигней занимаетесть, скоро топлесс постить начнете, дайте ребенку расти и развиваться, устраиваете паноптикум какой то», - пишут в комментариях.

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