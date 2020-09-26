Відома актриса Ксенія Мішина, Нова "Холостячка", показала себе в незвичайному образі і розповіла про совість
На фото зірка здалася піджаку, зверху якого був корсет. Ксенія вирішила не надягати білизну, що можна помітити по пристойній зоні декольте. Образ доповнила Мішина штанами і туфлями, а волосся вирішила зібрати в хвіст. Зірка показала себе максимально близько і на повний зріст. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"А давайте начистоту?!
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Поговоримо сьогодні про совість?
Де пролягає межа між метою , масштабом і якістю засобу, який може її виправдати. Напевно у вас теж були такі ситуації в яких доводилося поговорити з власне совістю. Ситуації в яких доводиться боротися з бажанням, пристрастю, жаданням, але прислухатися до совісті. Чи ні. Або дозволяти собі більше, адже життя одне, як багато хто говорить", - написала Мішина.
Фанати поставили понад 15 тисяч лайків і написали коментарі:
"Гріх бути такою красивою", "Вау, шикарна", "обожнюю", "мені моя совість, в нашому світі, заважає жити", " Просто нагадую собі, що чужий біль воздасться кривдникові вдвічі болючіше... Не люблю біль через дурість... Така ось мотивація...", "Вона тут на себе не схожа", "Божественна".
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