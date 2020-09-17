Известная украинская актриса Ксения Мишина, новая "Холостячка", показала, как готовится к проекту

На фото красотка была в прозрачном наряде, а под ним можно увидеть белье. Мишина решила оставить волосы распущенными. Актриса сидела в гримерке, пока над ней работали профессионалы. Фото вышло довольно нежным и интересным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ох, как это будет красиво", "Ждем, "А можно мне вместо Ксюши?", "Такое чувство, что не настоящая не только атмосфера, но и чувства героев, вроде, игра на публику", "Интересно, мордобой будет", "Самая любимая".

Сообщалось, что известная украинская актриса Ксения Мишина порадовала фанатов ярким видео.

Для видео Мишина примеряла сразу несколько чувственных образов. Она позировала в белом платье с опущенными плечами, бегала под дождем в вечернем платье и сверкала фигуркой в невероятно чувственном наряде на бретельках.

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На фото Мишина показала себя в гольфе телесного цвета, юбке и колготах. Красотка показалась, сидя на ступеньках. Волосы Ксения собрала в хвост, а в руках держала красную розу.

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