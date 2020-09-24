Известная украинская актриса Ксения Мишина, которая станет главной героиней шоу "Холостячка", порадовала фанатов новым образом

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором предстала в пиджаке на голое тело. Глубокое декольте свело с ума поклонников, а оригинальное украшение добавило изюминки в образ. Стоит отметить, что Мишиной сделали необычную прическу, которая ей очень подошла.

«Однажды в момент, когда мне было тяжело, на моем пути встретился очень мудрый и глубокий человек. Между нами сразу пробежала искра доверия, ведь такая вселенская мудрость всегда чувствуется на расстоянии. Я рассказала ему о своей проблеме, а в ответ он задал мне всего один вопрос: Кто ты?», - написала Ксения под постом, добавив, что в тот момент поймала невероятный инсайт о восприятии себя.

За час пост Мишиной собрал более 16 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Очень красивый образ», «Шикарная женщина», «Ох, красавица)) вам очень идёт костюм))», «Любовь», «Ну я не могу… ну какая же ты красотка», «Ксения вы мне на этом фото напоминаете Татьяну Денисову», «Анджелина Джоли, как две капли воды», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Мишина показала наслаждение в огромном декольте: "Вид сверху лучший".

Как сообщала Politeka, Мишина в прозрачном наряде показала, чем будет покорять знойных красавцев: "Ох...".

Также Politeka писала, что Мишина довела до мурашек чувственными образами из нового шоу: «Это будет сказка».