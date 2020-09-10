Известная актриса Ксения Мишина, звезда нового сезона "Холостячка", показала себя и рассказала о марафонах

На фото Мишина показалась в лосинах и футболке. Красотка забралась на кухонный стол и соблазнительно на нем расположилась. Волосы у Ксении были собраны в хвост. Звезда улыбалась, а в руках держала бокал с благородным напитком. Рядом можно увидеть бутылку, а еще один бокал возле объектива камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.



"Хочу поделиться с вами лайфхаком, который творит чудеса. Сейчас в эпоху инфобиза у многих из нас есть недоверие к марафонам, советам, психологам, да и вообще инструментам личностного роста. А зря.

На самом деле, если систематично внедрять в жизнь простые и иногда очень тривиальные привычки и штучки меняется ваш эмоциональный фон, ваши действия, а потом и вся ваша жизнь", - написала Мишина.

Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Вау", "Конфетка", "Замечательная актриса", "Прикольно, Ксюша", "Ох, уж эти стопы...)) Простите, Ксения, не в тему.. Просто минутка слабости.))", "Вы очень красивая", "Ты невероятно сногсшибательная и улыбка ослепляет, лапочка".

Сообщалось, что известная украинская актриса Ксения Мишина показала себя на прогулке.

На фото Мишина позирует в платье и без белья. Красотка гуляет по улице и рассказывает о вечернем выпуске "Танцев со звездами".

Напомним, эффектная "Холостячка" Мишина шаловливо раздвинула ноги на стуле

А еще Politeka сообщала, что бесстыжая "Холостячка" Мишина устроила грязные танцы прямо в гримерке

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина в роскошном декольте соблазнила видами, забыв о белье



