До чего же хороша!

Известная украинская актриса Ксения Мишина, которая станет главной героиней шоу "Холостячка", порадовала фанатов ярким видео

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала анонс предстоящего шоу. Как известно, после 10 сезонов популярного проекта «Холостяк» авторы решили сменить формат и сделать главной героиней девушку, за сердце которой будут сражаться кавалеры.

Для видео Мишина примеряла сразу несколько чувственных образов. Она позировала в белом платье с опущенными плечами, бегала под дождем в вечернем платье и сверкала фигуркой в невероятно чувственном наряде на бретельках.

«В общем, тут я все сказала», - подписала видео Мишина.

За несколько часов анонс посмотрели почти 60 тысяч раз. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Самая красивая девушка, актриса и мама», «Какая же Вы прекрасная!!! Всего Вам самого наилучшего», «Так хочется уже начала, чтобы просматривать и просматривать, жду с нетерпением», «Чует мое сердце что это будет какая-то Сказка», «Мурашки», «Как принцесса из Диснеевской сказки», «Ну какая же красивенная, просто слов нет», «Удачи!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ксения Мишина поделилась кадром, на котором приняла довольно экстравагантную позу. На ее ногах красовались ролики, которые она продемонстрировала крупным планом.

Напомним, что Мишина устроила грязные танцы прямо в гримерке: "залезла на стол и...".

Как сообщала Politeka, Мишина расслабилась на кухонном столе с бокалом шампанского: "Минутка слабости".

Также Politeka писала, что Мишина показала наслаждение в огромном декольте: "Вид сверху лучший".