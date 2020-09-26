Известная актриса Ксения Мишина, новая "Холостячка", показала себя в необычном образе и рассказала о совести

На фото звезда показалась пиджаке, сверху которого был корсет. Ксения решила не надевать белье, что можно заметить по приличной зоне декольте. Образ дополнила Мишина штанами и туфлями, а волосы решила собрать в хвост. Звезда показала себя максимально близко и во весь рост. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"А давайте начистоту?!

Поговорим сегодня про совесть?

Где пролегает граница между целью , масштабом и качеством средства , которое может ее оправдать. Наверняка у вас тоже были такие ситуации в которых приходилось поговорить с собственное совестью. Ситуации в которых приходится бороться с желанием, страстью, вожделением, но прислушиваться к совести. Или нет. Или позволять себе больше, ведь жизнь одна, как многие говорят", - написала Мишина.

Фанаты поставили более 15 тысяч лайков и написали комментарии:

"Грех быть такой красивой", "Вау, шикарная", "Обожаю", "Мне моя совесть, в нашем мире, мешает жить", "Просто напоминаю себе, что чужая боль воздастся обидчику вдвое больнее... Не люблю боль из-за глупости... Такая вот мотивация...", "Она тут на себя не похожа", "Божественна".

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